Bursa'daki kazada can pazarın yaşandı, 6 yaralı var

Kaza, Mudanya Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet U. kontrolündeki 16 SMU 25 plakalı otomobil Emek Metro İstasyonu yakınlarına geldiğinde Ramazan D. kontrolündeki seyir halinde olan 16 M 8073 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, caddede ters istikamette durdu. Kaza sonucu otomobilde bulunan sürücü Ahmet U., Doğukan A., Kaan Egemen B., Doğukan N., Emir S. ve Eren A. yaralandı. Kazanın hemen ardından kanlar içerisinde kalan gençler kendilerini otomobilden dışarıya attı. Kaza nediyle Mudanya yolu kısmen trafiğe kapandı.
Ambulans yaralıları asfalttan topladı
Kazanın ardından otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fatih Çapkın - Gökay Başdan