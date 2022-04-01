Bursa'daki orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Osmangazi ilçesine bağlı Karaıslah, Güneybudak ve Soğukpınar arasındaki çam ormanlarında etkili olan yangın, 5 hektar alanı küle çevirdi. Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri başta olmak üzere BUSKİ ve Osmangazi Belediyesi tankerleri de yangının söndürülmesi için çalışmalarda yer aldı. Zaman zaman poyrazın etkili olmasından kaynaklı yangın çevreye sıçrayabiliyor. Tekrar alevlerin yükselmemesi için ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangın, dron ile de görüntülendi.



Ali Kamur - Abdullah Çibir - Hakan Gönül - İhsan Altıkardeş

