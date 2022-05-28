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Bursa'daki rehine olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Bursa'daki rehine olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'daki rehine olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da kadının başına silah dayayıp rehin alan şahıs polis tarafından etkisiz hale getirildi. Polis tarafından kurtarılan rehine kadın şoka girerken silahlı saldırgan tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kadını rehin alan şahsın ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilme anı ise kameralara yansıdı.

Bursa'daki rehine olayıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Hacı İlyas Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Hırsızlık ve Uyuşturucu Madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydı ve araması bulunan Raşit A. ve Beyza A. isimli iki kişinin Sakarya Mahallesi'ndeki bir otelde bulunduklarını belirleyen polis ekipleri otele baskın yaptı. Polis ekiplerini görünce kaçmak isteyen Raşit A. yanında bulunan kendisi gibi sabıkalı Beyza A.'nın başına silah dayayıp kaçmaya başladı. Başına silah dayadığı kadını vuracağını söyleyip Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yürüyen Raşit A.'yı takip eden polisler uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki silahı önce başına sonra polis ekiplerine çeviren Raşit A. vurularak etkisiz hale getirildi. Vurulma anı ise saniye saniye kameralara yansırken göğüs bölgesinden yaralanan Raşit A., 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından araması bulunan Beyza A.'da polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Her iki şahsın da çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve polis tarafından uzun süredir arandıkları bildirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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