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Bursa'daki selde yakınlarını kaybetmişti! Yardım isteme görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'daki selde yakınlarını kaybetmişti! Yardım isteme görüntüleri ortaya çıktı!
Bursa'daki selde yakınlarını kaybetmişti! Yardım isteme görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa’nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinde yakınlarını kaybeden İlhan Bilen’in sel felaketinin ardından yardım isterken çekildiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Bursa'daki selde yakınlarını kaybetmişti! Yardım isteme görüntüleri ortaya çıktı! - Tıkla İzle

Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen ise kayboldu. Sel felaketinin ardından yoldan geçen Kenan Kılıçaslan, Ahmet Bilen'in kardeşi İlhan Bilen ile karşılaştı. O sırada sel felaketini cep telefonu ile kaydeden Kılıçaslan'ın otomobilini durduran ve ağladığı görülen İlhan Bilen'in, Kılıçaslan'a seslenerek, “Jandarmayı ara. Su; Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü” dediği görülüyor.

Hakan Gönül - Gökay Başdan

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