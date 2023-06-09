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Bursa'daki trafik magandası kamerada: Kimseye aldırış etmeden drift attı

Bursa'daki trafik magandası kamerada: Kimseye aldırış etmeden drift attı
Bursa'daki trafik magandası kamerada: Kimseye aldırış etmeden drift attı

Bursa’da bir otomobil sürücüsü trafikte Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak hem diğer sürücüleri, hem de çevredekileri bezdirdi. Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Bursa’daki trafik magandası kamerada: Kimseye aldırış etmeden drift attı - Tıkla İzle

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandası vatandaşların kamerasına yansırken, sürücünün yanlayarak dönmesine kimse anlam veremedi.

Ali İhsan Uğur-Abdullah Uğur

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