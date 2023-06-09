Bursa'daki trafik magandası kamerada: Kimseye aldırış etmeden drift attı

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü. Kavşak üzerinde dakikalarca drift atarak dönen sürücü hem çevredekileri, hem de diğer sürücüleri isyan ettirdi. Kimseyi umursamayan trafik magandası vatandaşların kamerasına yansırken, sürücünün yanlayarak dönmesine kimse anlam veremedi.

Ali İhsan Uğur-Abdullah Uğur

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