Bursa'daki uçak kazası kamerada...Gökyüzünde 380 bin voltla gelen ölüm

Bursa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kemara görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde düşen uçağın kanadının Ovakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralindeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden 54 yaşındaki pilot işadamı Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam'ın elektrik akımına kapılıp mı yoksa düşmeşe bağlı olarak mı öldükleri otopsi raporu sonrası belirlenecek.

İkisi de toprağa verildi

Sağlam'ın ve Köksal'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmişti. 22 yaşındaki Burcu Sağlam ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Genç kızın cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi. Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi. Uçağın pilotu 54 yaşındaki iş adamı Hakan Köksal'ın cenazeside ikamet ettiği Çalı Mahallesi'nde bulunan Çamlık Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalı mezarlığında defnedildi.

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