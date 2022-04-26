Bursa'daki uçak kazasında ölen eğitmen pilot Otkum son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasına düşen tek motorlu eğitim uçağında bulunan Furkan Otkum ile pilot Murat Avşar hayatını kaybetmişti. Furkan Otkum'un cenaze namazı ikindi namazına müteakip Pendik Mevlana Camii'nde kılındı. Cenazeye Otkum'un ailesi, sözlüsü, yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Otkum'un cenazesi, Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan kazada yaşamını yitiren pilot Furkan Otkum'un Ramazan Bayramı sonrası nişanlanacağı öğrenildi. Acılı Anne Sevim Otkum, “Arızalı uçakla çocuğumu uçurdular. Aylarca sigortası yoktu. Anne uçak arızalı dedi. Uçma oğlum dedim. Ben onu pilot edene kadar çok acı çektim. Yavrum damatlığını almıştı, onu göndermişti bana. Haftaya nişanı vardı” diyerek gözyaşı döktü.

Aykut Zor - Sevgi Canpolat