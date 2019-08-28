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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 2 sokak satıcısından 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Narkotik timleri Yalıntaş Mahallesi'nde bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerin satışını yapmak üzere oldukları tespit edilen Ö.A. (37) ve M.A. (30) isimli zehir tacirleri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Büro ekipleri tarafından düzenlenen ani baskınla kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı 2 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan Ö.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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