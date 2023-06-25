Bursa'dan Belçika'ya devasa saat

Bursa'da ürettiği ve onardığı saatlerle koleksiyoncuların dikkatini çeken Fatih Serhat Yurtdakal, devasa boyutta ürettiği saatle Belçikalıları büyüleyecek. 1530 yılında üretilen saatlerden, 1900 yılların sonlarında yapılmış saatlere kadar antika değeri olan bozuk saatleri onaran, eksik parçaları üretip, onların ilk günkü gibi çalışmasını sağlayan Yurtdakal, özel tasarım ürettiği saatlerle de dikkat çekiyor. Belçika'dan aldığı özel siparişle devasa bir saat üretimine başlayan Yurtdakal, “4,5 metre uzunluğunda 3,5 metre uzunluğunda sarkaca sahip. Belçika'da bir saat müzayede salonuna kurulacak. Gerçekten aykırı özel bir saat. Farklı bir saat olduğu için bu tür bir saatin planlanması, tasarlanması, prototipinin hazırlanması gerekiyor. Başlangıçtan bitişine kadar birçok yerini tekrar tekrar değiştirmek ve gözden geçirmek durumunda kalıyoruz. Bu saatin başlangıç ve montajı yaklaşık 1 yıl sürecek. Saatte baya ilerleme sağladık. Son finisyonları kaldı. Daha sonra kadranları yapılıp, diğer eksikleri tamamlandıktan sonra kalıcı yerine götürüp montajını yapacağız” dedi.

Saatin mekanik ancak, yüksekte olacağı için insan gücüyle kurulamayacağını ifade eden Yurtdakal, “Motor yardımı ile kurulması sağlanacak. Dişlilerin çalışma sistemi tamamen göz önünde ve insanlar tarafından görülebilir olması ilgi çekici hale getiriyor. Bakım yapması zor bir saat olduğu için kullandığımız malzemeleri ona göre seçiyoruz. Muhtemelen yerine montajdan sonra 1 yıldan önce bakım istemeyecektir. Ancak ilerleyen süreçte yağlanması için 1 yılın ardından gereken yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Yurtdakal, böyle saatlerin ise tasarım ve imalat sürecine göre değişen fiyatları olduğunu söyledi.

Abdullah Çibir - Göktuğ Erdem



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.