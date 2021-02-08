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Bursa'dan ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

Bursa'dan ölümün teğet geçtiği anlar kamerada
Bursa'dan ölümün teğet geçtiği anlar kamerada

Bursa’da dükkandan çıkarken dengesinin kaybedip savrulan adam otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa’dan ölümün teğet geçtiği anlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Demirtaş Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre alışveriş için gittiği iş yerinden elinde poşetlerle ayrılan kişi, ayağının merdiven basamağına takılması sonucu dengesini kaybetti. Caddeye savrularak düşme tehlikesi geçiren kişi, bu sırada hızla ilerleyen aracın manevra yapmasıyla ölümden kurtuldu. Otomobilin altında kalmaktan son anda kurutulan adam büyük şok yaşadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde alışveriş yaptığı iş yerinden çıkan kişinin ayağının merdivene takılması sonucu yola savrularak gittiği sırada hızla ilerleyen otomobilin manevra yaparak yoluna devam etmesi ve düşme tehlikesi geçiren kişinin otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması görülüyor.

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