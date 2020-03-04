Bursalı asker İdlib'de yaralandı

Dün akşam saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik saldırıda 1 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Yapılan hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit oldu. Yaralanan 9 askerden birinin de İnegöllü Uzman Çavuş Ersin Yıldız olduğu öğrenildi. Yaralı asker diğer arkadaşlarıyla birlikte Hatay'da tedavi altına alındı. Uzman Çavuş Ersin Yıldız'ın durumun iyi olduğu öğrenildi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da yaralı Uzman Çavuş Ersin Yıldız'la telefonla görüştüğünü belirterek, "İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu yaralanan İnegöllü hemşehrimiz Sıhhiye Uzman Çavuş Ersin Yıldız'ı telefonla aradım.Çok şükür durumu iyi.Şu anda Hatay'da tedavi görüyor, GATA'ya sevk edilecek. Allah tüm askerlerimizi korusun, yaralılarımıza da acil şifa versin inşallah" dedi.

Seyfettin Aras

