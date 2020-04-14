Bursalı emekli polis korona virüse yenik düştü

Emeklilik dönemi sonrasında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mustafakemalpaşa ve Karacabey şubelerinde şoför olarak çalışmaya başlayan Yüksel Çabuk, korona virüs nedeniyle tedavi altında olduğu Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Çabuk'un cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Kronik rahatsızlığı da olduğu öğrenilen Yüksel Çabuk'un geçtiğimiz hafta belirtiler göstermesi üzerine Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, durumunun ağırlaşması neticesinde Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği, burada hayatını kaybettiği belirtildi.

Hakan Göçmez

