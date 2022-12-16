Bursalı şehit gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonunda yaralanmasının ardından bir süredir GATA'da tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un şehadet haberi dün sabah saatlerinde Bursa'nın Mudanya ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde ikamet eden baba ocağına ulaştı.

Burada ailesi ve sevenlerinden helallik alınan şehidin cenazesi Güzelyalı Mahallesi Duran Camii'nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mudanya'daki Ömerbey Mezarlığına binlerce vatandaşın katılımıyla defnedilmek üzere götürüldü. Bazı vatandaşlar ve askerler gözyaşlarını tutamadı.

Oğlunun musalla taşındaki tabutuna sarılan anne Zerrin Yavuz, "Bugün düğünümüz var oğlum, seninle gurur duyuyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine; Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, TBMM İnsan Hakları Komisyonu İnceleme Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı top arabası ile defnedileceği mezarlığa götürülürken, baba Sadık Yavuz, top arabasının ön koltuğuna binip selamlayarak oğlunu ebediyete uğurladı.

Hakan Gönül - Ahmet Berke Erdal - Hakkı Ovatman- Edra Gezgin



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