Bursalı ünlü tiyatrocu kartal kostümü giydi maske takmayanları uyardı

Kimi zaman karınca, kimi zaman geyik, kimi zaman ayı kıyafetleriyle toplumu uyaran Bursalı ünlü tiyatrocu Bahtiyar Keskin, korona virüs kurallarına uymayan, maske takmayanları parkta kartal kıyafeti giyerek ikaz etti.

Korona virüsün patlama yaptığı Bursa'da vatandaşların korona virüs tedbirlerine uymadığı görüldü. Özellikle gençlerin maske kuralına uymadığı görülürken, bazı gençlerin korona virüse rağmen kimseye aldırış etmeden rahat tavırları dikkat çekti. Kurallara uymayan vatandaşları Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, kartal kostümü giyip, yanlarına giderek ikaz etti. Karşılarında kartal kostümü giymiş tiyatrocuyu gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, ikaz üzerine hemen maskelerini taktılar. Vatandaşlar Keskin'i takdir etti.

Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, "Bursa'da korona virüs vak'aları büyük artış gösterdi. Kartal kostümü giyerek parklarda kurallara uymayan vatandaşları ikaz ettim. Korona virüsün daha çok yayılmasını istemiyorsak. Kurallara harfiyen uymamız gerekir" dedi.

Burak Türker