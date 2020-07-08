Bursa'nın Çiçek Abbas'ı yollarda

Ablay'ın hurda haldeyken satın alıp onardığı minibüs görenlerin ilgisini çekiyor. Ragıp Ablay, yaptığı açıklamada, minibüsü ile ilgili projesinin ticarî olmadığını, sadece gençlik hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Minibüsün gelin arabası olarak düğün ve benzeri törenlerde kullanılabilecek olmasından heyecan duyduğunu belirten Ablay, "Maksadımız eşe dosta yardımcı olabilmek. Arkadaşlara ilginç bir düğün hediyesi de olabilir diye düşünüyorum. Minibüs ilgi görüyor, yollarda bile durdurup fotoğraf çekenler, fotoğraf çektirenler bir hayli fazla" diye konuştu.

Mehmet Buldu

