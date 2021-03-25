Bursa'nın dereleri zehir akıyor

Etrafı sanayi kuruluşlarıyla çevrili Bursa'nın dereleri son yıllarda simsiyah akmaya başladı. Fabrikalar tarafından arıtılmadan salınan atık sular sebebiyle dereler simsiyah akıyor. Bursa'nın verimli ovalarından akan bu pis sularla üreticiler tarla ve bahçelerini sulamak mecburiyetinde kalıyor. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) üyeleri, Bursa'nın kirli akan derelerine dikkat çekerek, acil eylem planı çağrısında bulundu.

Bursa'nın derelerinin salınan kimyevi atıklarla aşırı kirlendiğini ifade eden DOĞADER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, "Bugün burada görüyoruz ki, yetkililerin suyun sağlıklı bir şekilde topluma ulaşabilmesi için acil eylem planları yapması gerekmektedir. Çünkü Dünya Sağlık Teşkilatının verilerine göre dünyada 2 milyara yakın insan sağlıklı ve temiz suya erişemiyor. Her gün 30 bin insan kirli sudan dolayı ölmekte. Milyonlarca insanın buna bağlı hastalıklardan dolayı hayat kalitesinin düştüğünü ifade edilmekte.

Başta Bursa olmak üzere Türkiye'nin bir çok noktasında küresel ısınma sebebiyle gerekli yağışı almayan şehirlerimizdeki barajlarda ciddi kurumalar söz konusu . Diğer yandan yer altı sularımızda ciddi çekilme ve akar sularımızda kirlilik söz konusu. Şu ân yanında durduğumuz Nilüfer çayı Bursa'ya hayat veren bir çay. Uludağ'dan tertemiz bir şekilde başlayan yolculuğunda 200 kilometre yol alarak Marmara denizine dökülmektedir. Bu çay Uludağ'dan tertemiz şekilde doğuyor, ama şehir şehir merkezine girdiğinde su değil kimyasal atık hâline geliyor. Bulunduğumuz noktada çaydan su alıp tahlil yapsak suya rastlayamayız. Dünya Su Gününde biz DOĞADER olarak karar vericilere seslenmek istiyoruz. Artık lütfen suyun önemini vurgulayan konuşmaların yanı sıra, acil eylem planlarıyla akar ve yer altı sularımızın temizlenmesi için harekete geçin" dedi.

Burak Türker

