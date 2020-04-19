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Bursa'nın en büyük kent parkı da sessizliğe gömüldü

Bursa'nın en büyük kent parkı da sessizliğe gömüldü
Bursa'nın en büyük kent parkı da sessizliğe gömüldü

Bursa’da özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yoğunluk yaşanan Hüdavendigar Parkı ve Kaplıkaya Cazibe Merkezi sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe gömüldü. Bu sessizlik havadan kaydedildi.

Bursa’nın en büyük kent parkı da sessizliğe gömüldü - Foto Galeri

İçişleri Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ikinci defa aldığı sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa meydan, cadde ve parkları sessizliğe büründü. Bursalıların ilkbahar ve yaz aylarında ilgi gösterdiği Nilüfer Çayı'nın iki tarafında oluşturulan 510 bin metrekarelik Bursa'nın en büyük kent parkı olan Hüdavendigar Parkı'nın bomboş hali havadan görüntülendi. Parkın hemen yanındaki Bursa'nın simge camilerinden Mihraplı Cami ve çevresindeki boş sokaklar da kayıt altına alındı. Ayrıca Yıldırım'ın gözde mekanlarından Cazibe Merkezi de sessiz bir hafta sonu geçirdi.

Samet Doğru - Abdullah Çibir

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