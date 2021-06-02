Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçesi sele teslim

Dün gece gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinde sele dönüştü. Gemlik ilçesinde Serbest Bölge Mevkisi'nde bir işçi servisi sel sularında yan yattı. İçindeki işçiler başka bir araca nakledildi. Gemlik'te bazı ev ve işyerlerini de su bastı.

Öte yandan Mudanya ilçesi tarihi Trilye Mahallesi'nde sağanak yağış sele dönüştü. Caddeler adeta göl halini alırken, azgın sular kaldırım taşlarını söktü. Bazı ev ve işyerleri de sular altında kaldı.

Afad, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sağanak yağış sebebiyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını belirtirken, itfaiye ekipleri sıkıntı yaşanan bölgelerde tedbir aldılar.

Abdullah Uğur - Süleyman Aydın