Bursa'nın gözde projesi DownTown, 7 markasıyla Vakko'ya ev sahipliği yapacak

Bursa'nın en büyük iki ilçesi Osmangazi ve Nilüfer'in kesişme noktasında yer alan ‘DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi' projesi hayata geçiriliyor. Projede birçok tanınan marka hizmet verecek. Bunlardan bir tanesi olan Vakko Grup, DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde en büyük mağaza metrekaresiyle yer alacak. Marka, 7 mağazasıyla 500 bin yeni müşteriye hedefliyor.

Yılda 8 milyon ziyaretçi hedefi

Perakende sektöründe önemli bir paya sahip olan Bursa'da 2000 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Vakko, DownTown AVM'de gerçekleştirdiği yatırımla, lüks hizmet anlayışını yeni mağazaları ile Bursa halkına ulaştırmayı planlıyor. Projede Vakko Grup bünyesindeki tekstil ve gıda markalarının tümü yer alacak.

Konut, ofis, otel, sanat ve kültür merkezi, müze ve birçok yapıyı daha bünyesinde barındıran DownTown Bursa, yılda 8 milyon ziyaretçiye hizmet vermeyi amaçlıyor.

İnşaat ve Gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Atış Şirketler Grubu Türkiye'nin lüks markalarından Vakko ile DownTown Bursa Yaşam ve Eğlence Merkezi'ndeki işbirliğini İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyurdu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, 650 bin metrekarelik inşaat alanıyla Bursa'nın karma yaşam projesi DownTown'da dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

‘‘Bursa ve bölgesinde lüks yaşam tarzına değer katacak''

Markanın 4 bin metrekarelik alanda 7 markasıyla DownTown'da yer alacağını söyleyen Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, “89 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Vakko, yatırımımız içindeki en büyük ve önemli iş birliklerimizden biri. Kendileriyle bir arada olmak bizim için gurur kaynağı. DownTown, Bursa ve bölgesinde lüks yaşam tarzına değer katacak” dedi. Atış, yeni nesil alışveriş deneyiminin yaşatılacağı Downtown AVM'deki her yapılanmada lüksü ve çizgi üstü deneyimleri ziyaretçi ve müşterilerimize sunma amacı ile yola çıktık'' diye konuştu.

‘‘4 bin metrekarelik mağaza 2023 yılı içinde açılacak''

Toplantıya katılan Vakko CEO'su Jaklin Güner ise DownTown'daki yatırımlarının, bir alışveriş merkezindeki en büyük toplam alana sahip projeleri olduğunu belirterek, “Yaklaşık 4 bin metrekarelik yatırımla DownTown'da Vakko dostları ile buluşuyoruz. 2 bin 400 metrekarelik Vakko mağazamızda Vakko Erkek, Vakko Kadın, Vakko Home, Couture, Gelinlik, Eşarp, Çanta, Ayakkabı, Parfüm, Aksesuar, V2K markalarımız bulunacak. 530 metrekarelik Vakkorama mağazamız ise adeta bir deneyim alanı. Kadın, erkek, çocuk koleksiyonlarımızın bulunduğu Vakkorama'da genç ve kendini her zaman genç hissedenlerin ihtiyaç duyduğu her tasarım bulunacak. Kadın ve erkek koleksiyonlarıyla W Collection mağazamız sezon modasına yönelik trendleri Bursalılara sunacak. 250 metrekarelik Vakkorama Cafe ve 375 metrekarelik Vakko Bistrot ile Vakko L'Atelier dünyası da tüm etkinlikleri, lezzetleriyle Bursa için bir buluşma noktası olacak. DownTown'daki mağazamızı 2023 yılı içinde açacağız” diye konuştu.

2022 yatırımlarının içinde Bursa yatırımının önem taşıdığından bahseden Güner, “Gerek iş ortağımıza duyduğumuz güven, gerekse şehrin büyüme ve lüks perakendeye gösterdiği ilgi, bizi bu yatırımı yapmaya teşvik etti. Bursa ve bölge, gelişmiş imalat sanayii ve ticareti sayesinde küresel bir çekim merkezi; Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve başlıca yükselen ekonomilerden biri olmasında önemli bir paya sahip” dedi.

Murat Ergin - Furkan Serttaş

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