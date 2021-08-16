Bursa'nın ormanları onlara emanet

Antalya ve Muğla'daki yangınlar yürekleri yakarken, Bursa'da da Valilik kararıyla Ağustos ayı boyunca ormanlarda piknik amacıyla ateş yakılması, semaver yakılması, piknik yapılması yasaklandı.

Bu yasak kararı üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı özel harekât ekipleri, Yunus timleri ve atlı polisler ormanlık ve piknik yerlerinde kuş uçurtmuyor. Piknik yapmaya giden vatandaşları gören ekipler ateş yakmamaları hususunda ikaz ediyor.

Özel harekât ekipleri zorlu ormanlık alanlarda denetim yaparken, Yunus ve atlı timler ise vatandaşlara uyarılarda bulunuyor. Denetimlerin yasaklar kalkana kadar devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan motosikletli yunus timleri de şüpheli kişilere ve herhangi bir sabotaj olayına karşı tedbirlerini arttırırken, Bursa'da polis kontrolünde onlarca kent güvenlik kamerasından da bu kişilerin takibi yapılıyor.

Hakan Gönül - Ali Kamur



İLGİLİ HABER Orman yangınlarını engellemek için termal kameralı gözlem

İLGİLİ HABER Yasaktan habersiz pikniğe gelenler ormana alınmadı

İLGİLİ HABER Giresun, Ordu ve Sivas illerinde ormana girmek yasaklandı

İLGİLİ HABER Mersin’de ormanlık alanlara girişler yasaklandı