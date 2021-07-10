Bursa'nın yaban hayatı gözlem altında

Bursa ve ilçelerinde 11 farklı alanda 30'u aşkın fotokapanla yürütülen çalışmayla öncelikle Bursa'nın mevcut yaban hayatı popülasyonunun tespitinin yapılması hedefleniyor. Elde edilecek veriler neticesinde ise tür bazında yıllara yaygın olarak izleme çalışmalarına devam edilecek.

Yürütülen fotokapan çalışmasıyla, bir ayağı kopmuş anne ayı ve üç yavrusu, avının peşinden giden çakal, sisli havada avlanan kurt, tilki, porsuk, yaban domuzu, karaca, kızıl geyik ve yaban kedisi görüntüleri elde edildi. Uzun süredir Bursa'da görülmeyen Karaca'ya İnegöl'deki dağlık alanda rastlanırken, Bursa'da uzun bir aradan sonra ilk kez yaban kedisi görüntülendi.

Ali Kamur

