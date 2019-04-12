Bursapor Trabzonspor maçı özeti| Bursaspor - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Müsabaka, bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor 0 - 1 Trabzonspor

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Olcay'ın sağ kanattan ortasında Ekuban'ın kafa vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

14. dakikada Sosa'nın ortasında Yusuf'un kafa vuruşu direğin hemen üstünden dışarıya gitti.

19. dakikada Yusuf'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta müsait durumdaki Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top direkten oyun alınana geri döndü.

26. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Yusuf uygun durumdaki Sakho'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunu Uğurcan çıkarttı. Dönen topta Tunay'ın vuruşunu Ibanez son anda kale çizgisinden kafayla kornere gönderdi.

33. dakikada Olcay'ın sağ kanattan ortaladığı topta Nwakaeme'nin kafa vuruşu direğin hemen üzerinden dışarıya çıktı.

36. dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından çektiği şut yandan az farkla auta gitti.

40. dakikada Yusuf'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşundan Hüseyin'in yakın mesafeden kafa vuruşu yerden sekerek direğin hemen üzerinden dışarıya çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Hüseyin'in geri pasında hareketlenen Lima kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu Uğurcan kurtardı.

65. dakikada Aytaç'ın pasında kaleciden sıyrılıp son çizgiye inen Sakho'nun vuruşu auta çıktı.

68. dakikada Nwakaeme'nin pasında Abdulkadir Ömür'ün cezası sahası dışından çektiği şut filelerle buluştu. 0-1

80. dakikada Abdulkadir'in ceza sahası içerisinde Badji tarafından düşürülmesine VAR kontrolünden sonra müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

81. dakikada Sosa'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Okan kurtardı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Staphane Badji, Aytaç Kara (Umut Nayir dk. 79), Tunay Torun (Allano Lima dk. 46), Henri Saivet, Yusuf Erdoğan, Diafra Sakho

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Santiago Vergini, Umut Meraş, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Abdullahi Shehu, Furkan Soyalp, Kubilay Kanıtsızkuş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Luis Ibanez, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan (Abdulkadir Ömür dk. 46), Yusuf Yazıcı (Zargo Toure dk. 90 ?), Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban (Hugo Rodallega 90+10 ?)

Yedekler: Arda Karabulut, Vahid Amiri, Murat Cem Akpınar, Hasan Batuhan Artarslan

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Abdulkadir Ömür (dk. 68) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Staphane Badji, Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Jose Sosa, Luis İbanez, Majid Hosseini (Trabzonspor)