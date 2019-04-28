Bursaspor: 0 - Akhisarspor: 0 | Maç sonucu

Maçtan dakikalar
6. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cikalleshi'nin yerden vuruşunda top az farkla auta çıktı.
26. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahası içinde Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top direkten geri döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Abdoul Sissoko'nun şutunu kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde uzaklaştırdı.
39. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında ceza sahası içinde Sakho'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.
54. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Miguel Lopes'in dokunduğu topu kaleci Okan Kocuk, son anda kornere çeldi.
62. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında Elvis Manu'nun ceza sahası içine çevirdiği topta müsait pozisyondaki Cikalleshi, istediği vuruşu yapamadı.
75. dakikada Saivet, ceza sahası sol çaprazından ortaladı. Aytaç'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, topu son anda kornere çeldi.
80. dakikada Serginho'nun sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Sissoko'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.
90+5. dakikada Saivet'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Sakho'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Serkan Çınar, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan
Bursaspor: Okan Kocuk, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı (Shehu dk. 69), Aytaç Kara, Saivet, Latovlevici (Tunay Torun dk. 45), Allona Lima (Furkan Soyalp dk. 57), Yusuf Erdoğan, Sakho
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Vergini, Badji, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Nayir, Onur Atasayar, Burak Kapacak
Teknik Direktör: Mesut Bakkal
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Zeki Yavru, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Vrsajevic, Güray Vural, Sissoko, Bilal Kısa (Seginho dk. 71), Barbosa (Adrien Regattin dk. 77) Cikalleshi (Onur Ayık dk. 86 ?), Elvis Manu
Yedekler: Lukac, Aykut Çeviker, Eray Ataseven, Jeremy Bokila, Musa Nizam, Kadir Keleş
Teknik Sorumlu: Ercan Kahyaoğlu
Sarı kartlar: Aytaç Kara (Bursaspor), Bilal Kısa, Fatih Öztürk, Lopes (Akhisarspor)
Mesut Alan - Samet Doğru - Abdullah Çibir