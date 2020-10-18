Bursaspor: 3 - Balıkesirspor: 1 | Maç sonucu

Maçtan dakikalar

13. dakikada Burak Kapacak'ın defansın arkasına attığı pası iyi değerlendiren Ali Akman, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

32. dakikada sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Foxi Kethevoama, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1

36. dakika kale önünde topla buluşan Foxi Kethevoama ikinci gole çok yaklaştı. Bu futbolcunun sert şutunda top üst direkten geri döndü.

51. dakikada Ali Akman'ın pasında Burak Kapacak topu ceza sahası içinde kontrol etti. Bu futbolcunun sert şutunda topu direkten döndü.

75. dakikada Ramazan Keskin'in ortasında kale önünde topla buluşan Burak Altıparmak bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Atilla bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

90+2. dakikada Ali Akman'ın pasında oyuna sonradan giren Batuhan Kör ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. 2-1

90+5. dakikada topla buluşan Ali Akman, kendi geliştirdiği pozisyonda kaleciyi de geçti ve fileleri havalandırarak maçın sonucunu ilan etti. 3-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ogün Kamacı

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Ramazan Keskin dk. 46), Recep Aydın (Batuhan dk.82), Burak Kapacak, Ali Akmanx

Yedekler: Canberk, Çağatay, İsmail Can, Furkan Emre, Kerem K., Kerem Ş., Eren, Ertuğrul

Teknik Direktör: Mustafa Er

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Kağan dk. 86 ?), Cumali Bişi, M.Otoo, Foxi Kethevoama, O.Ezeh (Oltion dk. 46), A.Mrsic (Serdar Güncü dk. 65)

Yedekler: Yiğithan, Doğa, Abdulkadir, Celal, Anıl, Oğuz, Ayberk

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Ali Akman (dk. 13 ve dk. 90+5), Batuhan Kör (dk. 90+2) (Bursaspor), Foxi Kethevoama (dk. 32) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Cumali, Batuhan, Otoo (Balıkesirspor), Burak Kapacak, Cüneyt Köz, Ramazan (Bursaspor)

Barış Yalım - Samet Doğru