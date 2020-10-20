Bursaspor 9 yıl sonra en gollü başlangıcı yaptı

5 haftası geride kalan TFF 1.Lig'de Bursaspor gollü bir başlangıç yaptı. Çıktığı her maçta fileleri havalandıran yeşil beyazlı takım toplam 10 gole imza attı. Sırasıyla, Adana Demirspor (1), Altınordu (2), Giresunspor (1), Tuzlaspor (3) ve Balıkesirspor (3) maçlarında gol sevinçleri yaşayan Bursaspor, geçen sezonu da geride bıraktı. 2019-2020 sezonunun ilk 5 haftasında 9 gol atan yeşil beyazlılar, 9 yıl boyunca 10 gol barajını aşamadı. Bursaspor son olarak 2011-2012 sezonunda rakip ağları 11 kez sarstı, o tarihten bu zamana kadar da ilk 5 haftada 10 gole ulaşamadı. Yeşil beyazlı takımın en golcü ismi ise Ali Akman (4).

Barış Yalım