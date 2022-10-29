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Bursaspor deplasmanda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek

Bursaspor deplasmanda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek
Bursaspor deplasmanda 24Erzincanspor'la karşı karşıya gelecek

TFF 2. Lig’in 12. haftasında Bursaspor yarın akşam deplasmanda 24Erzincanspor’la karşı karşıya gelecek. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 18.00.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 12. haftasında Bursaspor yarın deplasmanda 24Erzincanspor'la kozlarını paylaşacak. Erzincan 13 Şubat Şehir Stadı oynanacak olan mücadele saat 18.00'de başlayacak. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi hakem Burak Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılığını Sedat Etik ve Şafak Nalbantoğlu gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mehmet Semih Güçlü olacak. Geçen hafta İnegölspor'u sahasında mağlup eden Bursaspor, deplasmanda da aynı başarıyı elde edip seri galibiyetlere başlamak istiyor. 24Erzincanspor ise Nazilli Belediyespor yenilgisini taraftarına unutturmayı hedefliyor.

Barış Yalım
 

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