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Bursaspor, deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak

Bursaspor, deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak
Bursaspor, deplasmanda Esenler Erokspor'la karşılaşacak

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 26. haftasında yarın deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Seyircisiz oynanacak olan mücadele saat 14.00’te başlayacak.

TFF 2. Lig'in 26. haftasında Bursaspor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 14.00'te başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Ferhan Kestanlıoğlu'nun yardımcılıklarını Melih Kurtuluş ve İbrahim Ethem Potuk yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Berkay Erdemir olacak.
Bursaspor, bu mücadeleyi kazanıp alt sıralardan tamamen uzaklaşmak isterken, Esenler Erokspor ise zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşma, İlçe Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan karar sebebiyle seyircisiz olarak oynanacak.

Barış Yalım

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