Bursaspor evinde 2 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada Thy'nin pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Özer tam topa vuracakken defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Meraş'ın uzun kullandığı taş atışında ceza sahası içinde Nayir'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

33. dakikada Özer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Thy, iyi bir vuruş yapamayınca Okan kolayca topun sahibi oldu.

35. dakikada Aytaç'ın kendi sahasından gönderdiği topa yükselen Umut, indirdiği topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Latovlevici'nin yaptığı ortaya yükselen Nayir'in kafa vuruşu auta çıktı.

45. dakikada Leo'nun uzun yaptığı ortaya iyi yükselen Taylan'ın gönderdiği top Chedhou'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Umut Meraş ile verkaç yaparak ceza sahasının önünden şutunu çeken Badji'nin vuruşu auta çıktı.

59. dakikada Lima'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Latovlevici, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-1

78. dakikada Aytaç'ın kafa ile aşırttığı topu önünde bulan Lima'nın vuruşu auta çıktı.

85. dakikada Latovlevici'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada İbrahim'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşu az fakla auta çıktı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı (Burak Kapacak dk. 46), Aurelien Chedjou, Santiago Vergini, Umut Meraş, Stephane Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Allano Lima dk. 59), Henri Saivet (Ramazan Keskin dk. 89 ?), Iasmin Latovlevici, Umut Nayir

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Samet Aybaba

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Leo Schwechlen, İbrahim Akdağ, Jasmin Suck, Özer Hurmacı (Ridge Munsy dk. 77), Taylan Antalyalı (Moussa Kone dk. 64), Gilles Christ Sunu (Erhan Çelenk dk. 71), Lennart Thy

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Osman Şahin

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Umut Meraş (dk. 35), Latovlevici (dk. 59) (Bursaspor), Chedhou (dk. 45 k.k.) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Burak Kapacak (Bursaspor), Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor)