Bursaspor evinde sıkıntı çekiyor

Bursaspor kendi sahasında bu sezon oynadığı maçlarda keyif vermedi. Evinde 8 lig maçına çıkan yeşil-beyazlılar, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu müsabakalarda 12 puan toplayabilen Bursaspor, aynı puanı da rakiplerine ikram etti. Yeşil-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk edeceği Evkur Yeni Malatyaspor maçını kazanarak, rakibini sahasından puansız göndermek istiyor. Bursaspor, bu sezon evinde MKE Ankaragücü'nü 1-0, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Ahmet Faruk Çabuk

