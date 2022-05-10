Bursaspor finale hazır

Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla yarın akşam oyacağı final karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-Beyazlılar maç saatini beklemeye başladı. Başantrenör Dusan Alimpijevic, EuroCup finali öncesinde yaptığı açıklamada finale kilitlendiklerini vurguladı.

Frutti Ekstra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic, EuroCup finali öncesinde açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Sadece bizim şehrimiz, camiamız ve takımımız için değil Türkiye için bu kupada finalde bir takım olması çok önemli. Kulüp olarak ne yaptığımız ve ne durumda olduğumuzun aynı zamanda nasıl bir başarı yakaladığımızın farkındayız. Türk basketbolu için çok önemli bir final. Peri masalı iyi ya da kötü bir şekilde bitecek. Biz ona karar vereceğiz. Avrupa'daki en güzel hikayeyi biz yaşıyoruz. Yarın iyi bitmesi için burada olacağız” şeklinde konuştu.

Birkan Batuk: "Kupayı alıp Türkiye'ye döneceğimizi düşünüyorum"

Frutti Extra Bursarporlu basketbolcu Birkan Batuk, “Kupayı alıp Türkiye'ye döneceğimizi düşünüyorum” dedi.

EuroCup'ta finale çıkacak olan Frutti Extra Bursaspor'da Birkan Batuk maç öncesi açıklamalarda bulundu. Batuk, "Sahada 5'e 5 maç yapıyoruz. Kağıda baktığımız zaman çok güçlü rakip ama biz de ortaya koyduğumuz mücadele ile yürekle çok iyi bir sezon geçiriyoruz. İyi bir top 16'dan sonra çeyrek ve yarı final geçiriyoruz. Yarın da aynı şekilde aynı performansı göstereceğimizi düşünüyorum. Sahaya yüzde yüzümüzü vereceğimizi düşünüyorum. İnşallah deplasmandan galip gelip, kupayı alıp Türkiye'ye döneceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Güzel bir maça çıkacaklarını söyleyen Batuk, “Sistemden çok fazla dışarı çıkmayacağız. Bugüne kadar nasıl buraya geldiysek öyle oynayacağız. Kendimize göre önlemler aldık. Yarın hepsini en iyi şekilde sahaya koyduğumuz zaman bizi güzel bir karşılaşma beklediğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.