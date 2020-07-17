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Bursaspor, Hatayspor'a konuk oluyor

Bursaspor, Hatayspor'a konuk oluyor
Bursaspor, Hatayspor'a konuk oluyor

Yeşil-beyazlılar, ligin son haftasında yarın Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.

Bursaspor, TFF 1. Lig'in 34. haftasında yarın Hatayspor deplasmanında sahaya çıkacak. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek. Geçen hafta Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Adana Demirspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla birlikte ligi ikinci sırada bitirip Süper Lig'e direkt çıkma ümidi şansa bırakmıştı. Artık Play-Off'a odaklanan Timsah, Hatay deplasmanından iyi bir skorla dönüp ligi moralli bir şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Samet Çayır

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