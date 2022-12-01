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Bursaspor hücum çalıştı

Bursaspor hücum çalıştı
Bursaspor hücum çalıştı

TFF 2. Lig’in 17. haftasında sahasında Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün hücum çalışması gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlıları idman öncesi Bursaspor Taraftarlar Derneği ziyaret etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde farklı istasyonlarda hücum-savunma çalışmaları yaptı. Antrenman öncesi Bursaspor Taraftar Derneği üyeleri, yeşil-beyazlı futbolculara moral verdi. Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Barış Yalım

 

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