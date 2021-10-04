İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor ilk 7 haftayı unutmak istiyor

Bursaspor ilk 7 haftayı unutmak istiyor
Bursaspor ilk 7 haftayı unutmak istiyor

Bursaspor 7 haftalık dönemi unutup, Kocaeli kampı sonrası çıkacağı maçlara odaklandı. Yeşil-beyazılar iç sahada 5 maça, deplasmanda da 6 maça çıkacak.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da her şey sıfırdan başlıyor. Teknik Direktör Özcan Bizati'nin gelmesiyle birlikte çıkılan ilk maçta Ankaragücü'ne 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlı takımda, Kocaeli kampına ilaç gözüyle bakılıyor. 53 yaşındaki teknik adamın, pozitif felsefe kapsamında oluşturduğu hava, takıma işlenmeye başladı.

7 haftada 5 puan alan ve puan cetvelinin alt sırasına demir atan Bursaspor, ilk yarıda başka yenilgi yüzü görmek istemiyor. Henüz birçok rakibi ile karşılaşmayan Timsah, 5'i Bursa, 6'sı deplasman olmak üzere 11 zorlu maça çıkacak.

Bursaspor içerde, Boluspor, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor, Manisa FK ve Bandırmaspor'la, deplasmanda ise Balıkesirspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Ümraniyespor ve Menemenspor'la karşılaşacak.

Barış Yalım
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.