İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

Bursaspor kalesini gole kapatamıyor
Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

Yeşil-beyazlılar, son 5 maçı da gol yemeden tamamlayamadı.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da takım savunması alarm veriyor. Timsah, oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde son 5 haftada çıktığı hiçbir maçı gol yemeden bitiremedi ve bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. En son 24 Ocakta Akhisarspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Bursaspor, sonraki 5 mücadelede bunu başaramadı. Timsah, bu süreçte Eskişehirspor ve Adana Demirspor'dan 1, Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay'dan ise ikişer gol yedi.

Samet Çayır

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.