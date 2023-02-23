Bursaspor Kulübü, 2022 yılında döviz artışından 138 milyon TL kayıp yaşadı

Bursaspor Kulübü Derneği'nin faaliyet raporu ve mali bilgilerini yayımladı. Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yeşil-beyazlı kulübün, döviz kuru artışından ciddi şekilde etkilendiği görülüyor.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü Derneği bilançosunda yer alan kısa ve uzun vadeli borçlar T.C. Merkez Bankası döviz kurları baz alındığında son 1 yıldaki döviz kuru artışlarından dolayı borçlar hanesinde 138.919.389,75 TL artışa neden olmuştur."

Barış Yalım

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.