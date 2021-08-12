Bursaspor Kulübü, Ali Akman'ın desteğini geri çevirdi

Bursaspor Kulübü'nün ‘Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına destek veren Ali Akman'ın bu hareketi yeşil-beyazlı camia tarafından tepki ile karşılandı. Bursaspor'dan Frankfurt'a olaylı bir şekilde transfer olan ve yeşil-beyazlı kulübe bonservis ücreti kazandırmadan gitmesinden dolayı taraftarın üzüntü yaşandığı olayın ardından bugün de ilginç bir gelişme yaşandı. ‘Ayağa Kalk Bursa' kampanyasına 16 bin 16 TL ile destek veren genç futbolcunun bu hareketi öncesi Bursaspor Kulübü tarafından sosyal medya hesaplarından duyuruldu, yaşanan tepki sonrası ise paylaşılan gönderi silindi.

Taraftarların, Ali Akman'ın göndermiş olduğu paranın iadesi konusunda kurduğu baskı ise Bursaspor Kulübü'nü harekete geçirdi. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel futbolcu Ali Akman'ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 16.016 TL'lik katkısı ekip liderimiz Emin Adanur'un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Barış Yalım