Bursaspor Kulübü, vefat eden Bursalı spiker Fikret Engin için başsağlığı mesajı yayımladı

Bursalı ünlü spiker Fikret Engin'in hayatını kaybetsinin ardından Bursaspor Kulübü, resmi hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, “Spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz” denildi.

Spor spikeri ve televizyon programcısı Fikret Engin'in vefat ettiği haberini büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/aebf1ZpXSZ — Bursaspor (@BursasporSk) May 29, 2021

Barış Yalım