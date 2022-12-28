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Bursaspor, Özer Hurmacı transferini resmen açıkladı

Bursaspor, Özer Hurmacı transferini resmen açıkladı
Bursaspor, Özer Hurmacı transferini resmen açıkladı

Bursaspor Kulübü, 36 yaşındaki Özer Hurmacı’yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor, Özer Hurmacı'yı kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, 2019-2020 ve 2020-2021 yılları arasında formamızı giyen profesyonel futbolcu Özer Hurmacı ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu'nun lisansa onay vermesi durumunda Özer Hurmacı ligin ikinci yarısında yeniden formamızı giyecektir.”

Barış Yalım
 

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