Bursaspor, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün 03.12.2022 tarihinde oynanan Bursaspor - Şanlıurfaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve '6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü görevlisi Şenol Tüfekçi'nin aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.12.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Barış Yalım



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