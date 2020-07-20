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Bursaspor, Play-Off öncesi taraftarı ile buluşuyor

Bursaspor, Play-Off öncesi taraftarı ile buluşuyor
Bursaspor, Play-Off öncesi taraftarı ile buluşuyor

TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Adana Demirspor’u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, Timsah Arena'da yapacağı antrenman seyircilere de açık olacak.

Süper Lig umutlarını Play-Off maçlarına erteleyen Bursaspor, gözünü Adana Demirspor maçına çevirdi. 22 Temmuz Çarşamba günü, saat 21.00'de oynanacak olan mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren Bursa temsilcisi, ilk maçı kazanarak rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. 21 Temmuz Salı günü Timsah Arena'da saat 20.00'de yapılacak antrenmana taraftarlarda alınacak. Antrenman herkese açık ve ücretsiz olacağın bildirildi.
Taraftar desteği ile moral bulmak isteyen Bursaspor, Play-Off maçlarında başarılı sonuçlar elde ederek Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

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