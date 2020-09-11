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Bursaspor, Shehu'dan indirim istiyor

Bursaspor, Shehu'dan indirim istiyor
Bursaspor, Shehu'dan indirim istiyor

Bursaspor’da sözleşmesi sona eren Abdullahi Shehu, yeniden yeşil beyazlı formayı giymek istiyor. Ancak yıllık istediği 500 bin Euro’luk ücret bu durumu engelliyor.

Bursaspor'un formasını 2.5 sezondur terleten Abdullahi Shehu'nun yeniden yeşil-beyazlı formayı giyip giymeyeceği henüz belli değil. Yeşik-beyazlılar ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcunun, 500 bin Euro'luk yıllık ücretinde indirim yapması bekleniyor.

Bursaspor yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuya, istediği rakamlara çıkamayacağını iletirken, Shehu'nun gönlünde hala yeşil-beyazlı formayı terletmek olduğu da gelen bilgiler arasında. Nijerya'dan dönen Abdullahi Shehu'ya ayrıca Türkiye'den çeşitli kulüplerin de talip olduğu öğrenildi.

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