Bursaspor, Shehu'dan indirim istiyor

Bursaspor'un formasını 2.5 sezondur terleten Abdullahi Shehu'nun yeniden yeşil-beyazlı formayı giyip giymeyeceği henüz belli değil. Yeşik-beyazlılar ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcunun, 500 bin Euro'luk yıllık ücretinde indirim yapması bekleniyor.

Bursaspor yönetimi, 27 yaşındaki futbolcuya, istediği rakamlara çıkamayacağını iletirken, Shehu'nun gönlünde hala yeşil-beyazlı formayı terletmek olduğu da gelen bilgiler arasında. Nijerya'dan dönen Abdullahi Shehu'ya ayrıca Türkiye'den çeşitli kulüplerin de talip olduğu öğrenildi.