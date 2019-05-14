Bursaspor taraftarından Göztepe maçı biletlerine yoğun ilgi

Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü sahasında Göztepe ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 33 puanla 16. sırada yer alan ve ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor'un, 34 puanla bir basamak üzerinde yer alan Göztepe ile oynayacağı karşılaşma final niteliği taşıyor. Düşme hattından çıkmak adına İzmir temsilcisi ile taraftarı önünde oynayacağı mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak olan yeşil-beyazlılar, müsabakayı dolu tribünler önünde oynayacak.

Taraftarlar biletlere hücum etti

Bursaspor yönetimi, kritik mücadele öncesi bilet fiyatlarında indirime gitmişti. 250 TL ile 5 TL arasında değişen fiyatlarla bugün 11.00 itibariyle satışa sunulan biletlere taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 10 TL'den satışa sunulan Spor Toto Alt Tribünü biletleri 2 dakika, üst tribün biletleri ise 20 dakika içerisinde tükendi. 5 TL'den satışa sunulan Teksas tribününde ise yalnızca 3 blokta satışın devam ettiği öğrenilirken, gün içerisinde kale arkası tribün biletlerinin de tükenmesi bekleniyor. Karşılaşmada 40 bin dolayında yeşil-beyazlı taraftarın tribünlerdeki yerini alması bekleniyor.

Mesut Alan

