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Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er'le 3 yıllık sözleşme imzaladı
Bursaspor, Teknik Direktör Mustafa Er'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon da takımın başında olan 41 yaşındaki teknik adam Mustafa Er’le 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da Teknik Direktör Mustafa Er'le yola devam edilme kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sona eren ve yeşil-beyazlı kulübün kongresini beklemeye başlayan 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıl daha Bursaspor'un başında olmaya devam edecek. Hayrettin Gülgüler başkanlığında Emin Adanur önderliğinde yola çıkan Bursaspor Kulübü, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

“Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için geçtiğimiz sezon takımımızda görev alan başarılı çalıştırıcı Mustafa Er ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Mustafa Er ve değerli ekibi; Pablo Martin Batalla, Fatih Şen, Serdar Kurtuluş, Murat Alkan, Aykut Erdoğan, Emre Oğuz'a, görevlerinde başarılar diliyoruz.”

Barış Yalım

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