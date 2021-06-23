Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Kılıç istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, beklenmedik bir istifa haberi ile sarsıldı. Yeşil-beyazlı kulübün yeni yönetim kurulu üyesi Emrah Kılıç istifa ettiğini açıkladı. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bursaspor yönetim kurulu üyeliğinden istifamı buradan bildiriyorum” ifadelerini kullandı. Bursaspor 2. Başkanı ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur'un dün akşam saatlerinde taraftar grubu Teksas'la fikir ayrılığına düşmesi bu istifanın arkasında yatan sebep olarak düşünülüyor.



Barış Yalım

