Bursaspor zorlu Eyüpspor deplasmanında

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Eyüp Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılığını Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak. Son 6 maçını kazanamayan Bursaspor, bu seriyi zorlu deplasmanda sonlandırmak istiyor. Zirve hesapları yapan Eyüpspor ise 5 maçtır kaybetmiyor. Bu arada yeşil-beyazlı ekipte, kart cezalısı olan Taha Altıkardeş ve İsmail Yüksek ile birlikte sakatlığı devam eden Luka Capan forma giyemeyecek. Massimo Bruno'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Barış Yalım