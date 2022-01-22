İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bursaspor zorlu Eyüpspor deplasmanında

Bursaspor zorlu Eyüpspor deplasmanında
Bursaspor zorlu Eyüpspor deplasmanında

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında yarın akşam deplasmanda Eyüpspor’la karşılaşacak. Eyüp Stadı’nda oynanacak mücadelenin başlama saati 19.00.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Eyüp Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Direnç Tonusluoğlu'nun yardımcılığını Murat Temel ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak. Son 6 maçını kazanamayan Bursaspor, bu seriyi zorlu deplasmanda sonlandırmak istiyor. Zirve hesapları yapan Eyüpspor ise 5 maçtır kaybetmiyor. Bu arada yeşil-beyazlı ekipte, kart cezalısı olan Taha Altıkardeş ve İsmail Yüksek ile birlikte sakatlığı devam eden Luka Capan forma giyemeyecek. Massimo Bruno'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Barış Yalım

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.