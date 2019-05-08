Bursaspor'a haciz şoku !

Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçiren yeşil-beyazlı takım haciz şoku yaşadı. 2016-2017 sezonunda Galatasaray'dan Bursaspor'a transfer olan ve sakatlığı sebebiyle 1 dakika bile forma giyemeyen Furkan Özçal, kulübe avukatlarını yolladı. Özlüce Tesisleri'ne gelen haciz memurları, avukatlar ve kulüp yetkilileri görüştü. Daha önceki alacaklarından 450 bin Euro'su ödenen Özçal'ın 50 bin Euro alacağı olduğu ve avukatların paranın tamamını istediği öğrenildi. Bu durum karşısında yeşil-beyazlı kulübün takım otobüsüne de haciz geldi. Bu zamana kadar kulüp bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.