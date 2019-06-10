İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'da 3 istifa

Bursaspor'da 3 istifa
Bursaspor'da 3 istifa

Bursaspor Kulübü'nde Mesut Mestan yönetiminin listesinde yer alan Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin ve Sezer Sezgin kulübe gelerek Divan Kurulu'na istifasını sundu.

Bursaspor Kulübü'nde Mesut Mestan yönetiminin listesinde yer alan Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin ve Sezer Sezgin, Divan Kurulu'na istifalarını verdi. Sezgin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kongre üyeleri ve camiamızın değerli taraftarları, yaklaşmakta olan olağanüstü kongremiz öncesi çok sevdiğimiz Bursaspor'umuzun başkansız kalma ihtimaline bile şahit olduğumuz şu günlerde, taşın altına elini sokmuş bir grup Bursaspor sevdalısının önünü açmak adına, ismimin de yer aldığı yeni yönetim kurulu aday listesinde yer almayacağımı bildirir, saygılarımın kabulünü rica ederim" dedi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.