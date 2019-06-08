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Bursaspor'da başkanlığa tek aday

Bursaspor'da başkanlığa tek aday
Bursaspor'da başkanlığa tek aday

Bursaspor'da Olağanüstü Genel Kurul öncesinde başkanlık için bir tek Mesut Mestan başvuru yaptı.

Bursaspor'da 15-23 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkanlık için listeler Divan Başkanlık Kurulu'na sunuldu. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen liste sunumunda başkanlık tek aday Mesut Mestan oldu. Avukatı aracılığıyla teslim edilen Mestan'ın listesinde mevcut yönetim kurulu üyelerinden Görkem Akbaş, Ömer Faruk Şahin, Sezer Sezgin de yer aldı. 

Başkan adayı Mesut Mestan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:

Asil: Mesut Mestan, Ahmet Erarslan, Erol Turan, Görkem Akbaş, Kıvanç Çakallıoğlu, Konuralp Yeşil, Ömer Faruk Şahin, Sezer Sezgin, Ali Büyükkurt, Selçuk Eren, Serkan Subaşı, Yavuz Aman, Yıldırım Hacıoğlu
Yedek: Uğur Çelikyay, Fatih Öztürk, Serhat Yıldırır, Ersin Toker, Murat Çalıkapan, Rıdvan Özkan

Serdar Güllü de listesini verdi 

Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü de listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.
Denetim Kurulu Bağımsız Adayı Tayfur Serdar Güllülü'nün listesi şu isimlerden oluştu:

Asil: Tayfur Serdar Güllülü, Yalçın Canbaz, Uğur Özer
Yedek: Recep Güller, Onur Dağlı, Emir Akbayır  

Ahmet Faruk Çabuk

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