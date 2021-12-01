Bursaspor'da Burak Altıparmak takıma geri dönüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da dikkat çeken Burak Altıparmak gelişmesi yaşandı. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce sözleşmesini feshetme kararı aldığı tecrübeli futbolcuyla tekrar anlaşarak takıma dönmesini sağladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel futbolcumuz Burak Altıparmak ile Genel Menajerimiz Uygar Külhaşoğlu ile yaptığı toplantılar sonucunda daha önce karşılıklı anlaşılarak fesih kararı alınan Burak Altıparmak'ın takımımıza geri dönmesi kararlaştırılmıştır.”

Barış Yalım