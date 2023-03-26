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Bursaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yollar ayrıldı

Bursaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yollar ayrıldı
Bursaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yollar ayrıldı

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktörü İsmail Ertekin’le yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bursaspor'da Teknik Direktör İsmail Ertekin'le yollar ayrıldı. Dün oynanan Tarsus İdman Yurdu maçı sonrası yönetimin aldığı karar doğrultusunda gönderilmesine kesin gözüyle bakılan tecrübeli teknik adam ile birlikte yardımcısı Yalçın Gündüz'le vedalaşıldı.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz İsmail Ertekin ve yardımcısı Yalçın Gündüz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz.”

Barış Yalım

 

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